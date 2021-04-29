Компанія-розробник вакцини проти коронавірусу COVID-19 Moderna може зберігатися в холодильнику на два місяці довше, ніж очікувалося.

Про це повідомили на сайті компанії.

До цього повідомлялося, що вакцину Moderna можна зберігати при температурі від 2 до 8 градусів в холодильнику протягом місяця. Однак, через більш тривалий строк придатності, відтепер буде легше організовувати процес логістики в невеликих клінічних закладах.

“Дані щодо розробки вакцини Moderna COVID-19 (мРНК-1273) підтвердили інформацію щодо тримісячного терміна зберігання при охолодженні (2-8°C) для вакцини в альтернативних форматах, щоб спростити доставку в кабінети лікарів”, – повідомили в компанії.

В морозильній камері дозволено зберігати вакцину до 7 місяців. При цьому, температура має бути не нижче мінус 20 за Цельсієм.

Напередодні в Управлінні з контролю за якістю харчових продуктів (FDA) повідомляли, що затвердили нові флакони вакцини Moderna, де в одному міститься 150 доз.