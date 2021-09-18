У Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) пояснили, що вакцина проти коронавірусу компанії Moderna є найефективнішою проти ушпиталення в разі зараження коронавірусом. Досить ефективними регулятор назвав також вакцини Pfizer та Johnson & Johnson.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

На думку дослідників, ефективність вакцини Moderna проти ушпиталення – 93%. Водночас ефективність вакцини Pfizer-BioNTech – 88%, а Johnson & Johnson – 71%.

“Такі дані свідчать про різний рівень захисту вакцин від госпіталізації в разі зараження коронавірусом. Однак всі схвалені та дозволені FDA вакцини проти COVID-19 забезпечують суттєвий захист від госпіталізації”, – зазначено у звіті CDC.

Дослідження було проведено серед 3,6 тисячі респондентів, ушпиталених до 21 лікарні у 18 різних штатах в період з 11 березня по 15 серпня. Більшість респондентів, 64%, не були вакциновані.

13% були повністю вакциновані Moderna, 20% – вакциною Pfizer, 3,1% – Johnson & Johnson.

Щодо ефективності вакцини Moderna – вона становить 93%, та за чотири останніх місяці зменшилася до 92%. Для порівняння, ефективність вакцини Pfizer знизилася з 91% до 77%.

Довідка. Вакцина Spikeva – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною кампанією Moderna. Препарат внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я), а також дозволено для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді, Євросоюзі тощо.

Вакцину вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.