Велике дослідження в США показало, що ефективність COVID-вакцини Novavax становить близько 90%.

Таку інформацію надано у пресрелізі компанії, також про це пише американська газета The New York Times.

Фармацевтична компанія Novavax оголосила в понеділок про результати клінічних випробувань своєї вакцини проти COVID-19 в США і Мексиці. Так, дослідження показали, що дві дози препарату забезпечують потужний захист від коронавірусу.

У випробуванні за участю 29 960 осіб вакцина продемонструвала загальну ефективність 90,4%, що на рівні вакцин, вироблених Pfizer-BioNTech і Moderna. Також цей показник вище, ніж в одноразової вакцини компанії Johnson & Johnson. Крім того, препарат Novavax показав 100-відсоткову ефективність в запобіганні помірного або важкого захворювання.

Дві третини учасників отримали дві дози вакцини з інтервалом у три тижні, решта отримали плацебо. Під час дослідження коронавірус виявили у 77 осіб: 63 випадки серед тих, хто отримував плацебо, і 14 – серед вакцинованих.

“Сьогодні Novavax стала дин крок ближче до вирішення критичної й постійної потреби громадської охорони здоров’я в додаткових вакцинах проти COVID-19. Ці клінічні результати підтверджують, що препарат NVX-CoV2373 надзвичайно ефективний і пропонує повний захист від помірної й важкої інфекції COVID-19”, – заявив Стенлі С. Ерк, президент і головний виконавчий директор Novavax.

Він додав, що компанія продовжує працювати в режимі невідкладності й намагається якомога швидше оформити нормативні документи, щоб доставити вакцину по всьому світу.

Компанія має намір подати заявку на отримання дозволів регулювальних органів в третьому кварталі після завершення кінцевих етапів атестації процесу і валідації аналізів, необхідних для відповідності вимогам хімії, виробництва і контролю (CMC).

Після отримання дозволів регулювальних органів, Novavax хоче домогтися виробничої потужності в 100 мільйонів доз на місяць до кінця третього кварталу і 150 мільйонів доз на місяць до кінця четвертого кварталу 2021 року.

За підтримки операції Warp Speed, Novavax розробила плани ще більш масштабних випробувань на пізній стадії в Сполучених Штатах і Мексиці. Але труднощі з виробництвом затримали їхній запуск до грудня.

Чекаючи результатів випробувань, Novavax уклала партнерські відносини з іншими компаніями, щоб почати масове виробництво своєї вакцини. В Індії компанія об’єднала зусилля з Інститутом сироватки, а в Південній Кореї – SK Biosciences. Також Novavax досяг угоди з GAVI – Глобальним альянсом з вакцин та імунізації – про постачання 1,1 мільярда доз в країни із середнім і низьким рівнем доходів.