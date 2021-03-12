Про це повідомила пресслужба компанії.
“Ми дуже натхнені даними, які показують, що вакцина не тільки забезпечила повний захист від найважчих форм захворювань, але і різко знизила легку і помірну захворюваність в обох випробуваннях”, – сказав генеральний директор NovaVax Стенлі Ерк.
У дослідженні взяли участь більше 15 тис. осіб у віці від 18 до 84 років. Останні дані показали, що вакцина ефективна на 96% проти початкового штаму вірусу і на 86% проти варіанту, ідентифікованого в Великобританії.
У меншому випробуванні, проведеному в Південній Африці, де в основному поширений місцевий варіант COVID-19, вакцина показала ефективність тільки на 55%.
При цьому в обох дослідженнях вакцина продемонструвала 100% ефективність від важких випадків захворювання.
- Раніше повідомлялось, що український уряд домовився про постачання додаткових 5 млн доз американської вакцини NovaVax. Загальний обсяг вакцин NovaVax, який український уряд очікує, на сьогодні складає 15 млн доз.