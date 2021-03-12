Вакцина проти COVID-19 NovaVax показала ефективність 96,4% проти початкового варіанту коронавірусу і 86,3% проти британського штаму.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Ми дуже натхнені даними, які показують, що вакцина не тільки забезпечила повний захист від найважчих форм захворювань, але і різко знизила легку і помірну захворюваність в обох випробуваннях”, – сказав генеральний директор NovaVax Стенлі Ерк.

У дослідженні взяли участь більше 15 тис. осіб у віці від 18 до 84 років. Останні дані показали, що вакцина ефективна на 96% проти початкового штаму вірусу і на 86% проти варіанту, ідентифікованого в Великобританії.

У меншому випробуванні, проведеному в Південній Африці, де в основному поширений місцевий варіант COVID-19, вакцина показала ефективність тільки на 55%.

При цьому в обох дослідженнях вакцина продемонструвала 100% ефективність від важких випадків захворювання.