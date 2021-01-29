Вакцина Novavax проти коронавірусу показала ефективність майже 90%

Про це повідомила пресслужба компанії.
Так, у випробуваннях взяли участь понад 15 тис. осіб у віці від 18 до 84 років, 27 % з них були старше 65 років.
“Novavax Inc., біотехнологічна компанія, яка розробляє вакцини нового покоління для серйозних інфекційних захворювань, сьогодні оголосила, що NVX-CoV2373, її кандидат на вакцину проти COVID-19 на основі білка, досягнув основної кінцевої точки з ефективністю вакцини 89,3 % за результатами третьої фази клінічного випробування, проведеного в Сполученому Королівстві (Великобританія)”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дію препарату також вивчили і на новий штам коронавірусу, який раніше знайшли в Сполученому Королівстві, а пізніше в інших країнах.
Стверджується, що вакцина на 95,6 % ефективна проти COVID-19 і на 85,6 % проти мутованого вірусу.
Водночас, проти штаму коронавірусу, який виник в Південній Африці, NVX-CoV2373 показала меншу ефективність – 49,4 %.
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