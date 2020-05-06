Президент США Дональд Трамп відмовився від заяви про те, що вакцина від коронавірусу COVID-19 буде готова до кінця 2020 року.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У Трампа запитали, чи впевнений він, що вакцину вдасться розробити до кінця цього року, адже це дійсно рекордно короткий термін. На розробку вакцини, як правило, потрібно від 12 до 18 місяців.

“Ти ніколи не можеш бути ні в чому впевнений. Я не можу ні в чому бути впевнений, але я думаю, що у нас є дійсно хороший шанс отримати щось дуже істотне”, – сказав Трамп.

При цьому, американський лідер зазначив, що щодня отримує звіти від компаній, які працюють над розробкою вакцини.

Напередодні, 4 травня, Трамп говорив, що вакцина від COVID-19 буде готова до кінця року. При цьому, він говорив, що вакцина буде “швидше раніше, ніж пізніше”.

У неділю Трамп в ефірі Fox News заявляв:

“Ми абсолютно впевнені, що до кінця року отримаємо вакцину”.