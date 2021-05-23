Про це повідомляється на сайті британського уряду із посиланням на дослідження департаменту охорони здоров’я та соціального забезпечення Великої Британії.

Дослідження показало, що вакцина Pfizer-BioNTech була ефективна на 88% проти симптоматичного перебігу захворювання “індійського” штаму. Проти “британського” штаму коронавірусу вакцина Pfizer-BioNTech показала ефективність 93%.

Вакцина AstraZeneca показала ефективність 60% проти симптоматичного перебігу захворювання B.1.617.2, в порівнянні з ефективністю 66% проти варіанту B.1.1.7.

Дослідження за участю всіх вікових груп проводилося в період з 5 квітня по 16 травня. У ньому взяли участь 1054 людини, у яких був підтверджений штам B.1.617.2 за допомогою секвенування генома, а також представники деяких етнічних груп.

Різниця в ефективності між вакцинами двох виробників може бути пояснена тим фактом, що введення другої дози AstraZeneca відбувалося пізніше, ніж для вакцини Pfizer-BioNTech. Дані досліджень антитіл показують, що для досягнення максимальної ефективності з AstraZeneca потрібно більше часу.