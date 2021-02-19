Вакцина проти коронавірусу COVID-19 від компанії Pfizer повинна надійти в Україну наприкінці лютого або на початку березня (тобто пізніше, ніж прогнозувалося спочатку).

Про це розповів сьогодні під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує кореспондент #Букв.

Він запевнив, що “українці будуть забезпечені безпечними та якісними вакцинами вже найближчим часом”.

Коментуючи причини затримки з поставками вакцин, Шмигаль заявив, що “багато країн, у тому числі країни Євросоюзу, стикнулися з новою проблемою зміщення термінів поставок”.

За його словами, в Уряді все ще розраховують отримати вакцини в лютому.

Шмигаль також зазначив, що згідно з інформацією ЮНІСЕФ, наприкінці лютого – на початку березня до України надійдуть перші партії вакцини Pfizer. Раніше про початок березня не йшлося – у МОЗ запевняли, що отримають цю вакцину в лютому й будуть щеплювати нею медиків.

“Ми все ще розраховуємо на перші партії в лютому. Вакцини проти COVID-19 Україна отримуватиме двома шляхами. Через глобальну ініціативу COVAX, в рамках якої Україна може безоплатно або за зниженою ціною отримати від 8 млн до 16 млн доз – фактично, для 8 млн людей. Уже наприкінці лютого – на початку березня в Україну надійдуть перші партії від Pfizer/BioNTech у кількості 117 тисяч доз. Це остання інформація, що вчора пролунала від ЮНІСЕФ”, – наголосив прем’єр.

Він додав, що протягом першого півріччя цього року буде поставлено від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca.

“Другий шлях отримання вакцини – через прямі закупівлі у компаній-виробників за рахунок коштів держбюджету, міжнародних донорів, кредитних коштів та програми Світового банку і ЄБРР. Інші джерела також розглядаються”, – розповів Шмигаль.

Він запевнив, що в лютому Україна має отримати вакцину AstraZeneca, “закуплену міжнародною агенцією Crown Agents”. Перша поставка, ймовірно, складе 500 тисяч доз.

“Далі в межах цієї закупівлі Україна до червня отримуватиме по 1 млн доз вакцини щомісяця. Потім по 2 млн доз. Загалом Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцини виробництва AstraZeneca і Novavax”, – додав Шмигаль.