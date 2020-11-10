Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяву доктора Ентоні Фаучі.
“Результати тестів показують, що основа мРНК дійсно працює. І є ще одна вакцина-кандидат, Moderna, яка використовує ту ж основу”, – сказав Фаучі CNN в телефонному інтерв’ю.
Національний інститут алергії та інфекційних захворювань Фаучі працює з Moderna і іншими компаніями над тестуванням їх експериментальних вакцин.
Федеральний уряд США інвестувало 1,95 мільярда доларів в вакцину Pfizer і BioNTech, але не працює безпосередньо, щоб допомогти в її розробці.
Вакцина використовує генетичний матеріал, званий мРНК, щоб змусити клітини виробляти шматочки білка, які виглядають як фрагменти вірусу. Імунна система вчиться розпізнавати і атакувати ці частинки і, теоретично, швидко реагує на будь-яку інфекцію.
Є друга причина, по якій результати Pfizer є гарною новиною для інших вакцин. Вони показують, що використання білка-шипа в якості мішені було правильним рішенням, сказав Фаучі.
Вірус має структуру, яка називається білком-шипом, який з’єднується з атакується клітиною. Вакцини з мРНК змушують організм виробляти маленькі копії саме цієї структури.
“Гарна новина полягає в тому, що це цільовий білок-шип, і практично всі інші вакцини, які проходять випробування, також використовують білок-шип в якості мішені, незалежно від того, експресується він в мРНК або є розчинним білком”, – сказав Фаучі.
“Ми вважаємо, що ці проміжні результати також збільшують ймовірність успіху інших вакцин-кандидатів COVID-19, які використовують аналогічний підхід, включаючи всі вакцини з портфеля CEPIІ, – сказав генеральний директор CEPI (Коаліції за інновації в сфері готовності до епідеміям) доктор Річард Хатчетт.
Зараз чотири вакцини проти коронавируса в пріоритеті, в США проходять випробування третьої фази.
Вакцини виробляють компанії Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson і AstraZeneca. Крім того, очікується, що Novavax з Меріленда почне в цьому місяці проводити третю фазу випробувань. Він проходить випробування в Великобританії.
У тестуваннях Pfizer беруть участь 44 тис. Добровольців. Так, 94 людини заразилися протягом тижня після отримання другої дози вакцини або плацебо.
Рада з моніторингу даних і безпеки Pfizer – зовнішня група експертів, що нейтрально спостерігають за випробуванням – розкрила дані і повідомила, що понад 90% цих випадків були у людей, які отримували плацебо.
Компанія також тестує вакцину в Бразилії, Південній Африці, Японії та інших країнах.
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