Чотири вакцини проти COVID-19 в даний час проходять масштабні клінічні випробування, але тільки для вакцини Pfizer необхідно підтримувати температуру близько мінус 75 градусів за Цельсієм або мінус 103 градуса за Фаренгейтом.

Про це пише CNN.

Конкретну вимогу для вакцини – мінус 75 градусів за Цельсієм +\- 15 градусів.

При цьому на сьогодні максимально низька температура для вакцин – це -20 градусів.

“Ці вакцини [Pfizer Covid-19] тануть, якщо піддаватимуться впливу відкритого повітря протягом п’яти хвилин”, – сказав доктор Мур, який входить до складу зовнішнього консультативної ради з вакцині проти коронавірусу Pfizer.

Огляд CNN 46-ти державних планів вакцинації, розміщених в мережі, показує, що тільки кілька штатів мають можливості для підтримки холодового ланцюга вакцини. У планах більшості штатів є лише деякі подробиці щодо зберігання, а в деяких штатах навіть не згадуються плани холодового ланцюга.

Існують морозильні камери з наднизькою температурою, в яких вакцина може зберігатися при температурі -75 градусів. Придбання таких камер може здатися очевидним вирішенням проблеми. Але CDC сказав штатам не купувати їх.

“Я просто хочу повідомити всім, що вони не повинні прямо зараз виходити в Інтернет і купувати морозильники. В даний час ми працюємо над рішеннями цього завдання”, – сказала доктор Аманда Кон з CDC на засіданні Консультативної комітету агентства з практики імунізації.

Замість цього CDC вимагає, щоб лікарі та медсестри підтримували вакцину сухим льодом – чого їм ніколи раніше не доводилося робити.

Сухий лід буде поміщений в коробку, розроблену Pfizer, яку компанія називає “термічним вантажовідправником”.

Потім клініки можуть використовувати такі коробки для зберігання вакцини.

Під час вебінару Pfizer з представниками органів охорони здоров’я компанія виклала свої конкретні вимоги.

Як тільки установа отримує вакцину, вона повинно поповнити запаси сухого льоду протягом 24 годин. Якщо вони не використовують вакцину протягом п’яти днів, вони повинні знову поповнити запаси сухого льоду, а потім знову через п’ять днів.

Персонал клініки повинен діяти швидко, забираючи вакцину у відправників. Згідно з інструкціями Pfizer, коробки можна відкривати тільки два рази в день і кожен раз не більше ніж на хвилину.

З одного флакона можна буде зробити п’ять доз. Ці п’ять уколів потрібно зробити протягом шести годин. Якщо пройшло більше шести годин, вакцини необхідно викинути.

Вакцина вводиться двократно: з інтервалом у три тижні.

Ось чому, за словами п’яти чоловік, які були присутні на вебінарі Pfizer, у людей почали “вибухати голови”.

Медичним працівникам ніколи раніше не доводилося закуповувати сухий лід, тим більше, коли його не вистачає в деяких частинах країни. Звернення з сухим льодом може бути небезпечним – він може обпекти шкіру, а в приміщеннях з поганою вентиляцією може виділятися смертельний дим.