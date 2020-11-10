Компанія Pfizer заявила, що її вакцина-кандидат більш ніж на 90% ефективна в запобіганні зараження. У вакцині використовується нова технологія, яка називається матричної РНК або мРНК, для створення імунної відповіді у вакцинованих людей.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяву доктора Ентоні Фаучі.

“Результати тестів показують, що основа мРНК дійсно працює. І є ще одна вакцина-кандидат, Moderna, яка використовує ту ж основу”, – сказав Фаучі CNN в телефонному інтерв’ю.

Національний інститут алергії та інфекційних захворювань Фаучі працює з Moderna і іншими компаніями над тестуванням їх експериментальних вакцин.

Федеральний уряд США інвестувало 1,95 мільярда доларів в вакцину Pfizer і BioNTech, але не працює безпосередньо, щоб допомогти в її розробці.

Вакцина використовує генетичний матеріал, званий мРНК, щоб змусити клітини виробляти шматочки білка, які виглядають як фрагменти вірусу. Імунна система вчиться розпізнавати і атакувати ці частинки і, теоретично, швидко реагує на будь-яку інфекцію.

Є друга причина, по якій результати Pfizer є гарною новиною для інших вакцин. Вони показують, що використання білка-шипа в якості мішені було правильним рішенням, сказав Фаучі.

Вірус має структуру, яка називається білком-шипом, який з’єднується з атакується клітиною. Вакцини з мРНК змушують організм виробляти маленькі копії саме цієї структури.

“Гарна новина полягає в тому, що це цільовий білок-шип, і практично всі інші вакцини, які проходять випробування, також використовують білок-шип в якості мішені, незалежно від того, експресується він в мРНК або є розчинним білком”, – сказав Фаучі.

“Ми вважаємо, що ці проміжні результати також збільшують ймовірність успіху інших вакцин-кандидатів COVID-19, які використовують аналогічний підхід, включаючи всі вакцини з портфеля CEPIІ, – сказав генеральний директор CEPI (Коаліції за інновації в сфері готовності до епідеміям) доктор Річард Хатчетт.

Зараз чотири вакцини проти коронавируса в пріоритеті, в США проходять випробування третьої фази.

Вакцини виробляють компанії Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson і AstraZeneca. Крім того, очікується, що Novavax з Меріленда почне в цьому місяці проводити третю фазу випробувань. Він проходить випробування в Великобританії.

У тестуваннях Pfizer беруть участь 44 тис. Добровольців. Так, 94 людини заразилися протягом тижня після отримання другої дози вакцини або плацебо.

Рада з моніторингу даних і безпеки Pfizer – зовнішня група експертів, що нейтрально спостерігають за випробуванням – розкрила дані і повідомила, що понад 90% цих випадків були у людей, які отримували плацебо.

Компанія також тестує вакцину в Бразилії, Південній Африці, Японії та інших країнах.