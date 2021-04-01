Учені в усьому світі стверджують, що немає достатньо доказів того, що тварини — переносники коронавірусної інфекції. Водночас було кілька випадків, коли COVID-19 діагностували у собак, норок, мавп і котів. Через це постало питання потреби вакцинації тварин.

Про це повідомляє ВВС.

У середу, 31 березня, в Росії заявили про розробку вакцини проти COVID-19 спеціально для тварин. Але даних, які свідчать про те, що знадобиться масове виробництво такої вакцини — поки що немає. За більш ніж рік пандемії коронавірусу лише в декількох країнах були зафіксовані випадки інфікування серед домашніх або диких тварин. Перший випадок був зафіксований у липні. У Великобританії знайшли кішку з COVID-19, при чому її господарі не хворіли на коронавірус..

Пізніше коронавірус знайшли у тигра в зоопарку Нью-Йорка.

Медики припускали, що тварини могли захворіти після контакту з людьми, інфікованими коронавірусом. Але у тварин були лише клінічні симптоми зараження, вони видужували через кілька днів.

Найсерйозніші наслідки коронавірусу були на норкових фермах У різних країнах вбили тисячі норок, які були переносниками інфекції. У Данії знищили мільйони норок і повністю закрили ферму до 2022 року.

Вакцинація домашніх тварин проти COVID-19

Серед вчених поки що немає єдиної позиції з цього приводу. Деякі кажуть, що кішки й собаки можуть бути переносниками вірусу. Водночас інші говорять про те, що організм тварини швидко справляється з інфекцією, а людині може передати коронавірус лише в мутованій формі, яка не настільки небезпечна.

“Нема потреби в вакцині з точки зору суспільної охорони здоров’я”, – заявив журналу Science Magazine Вільям Кареш, експерт по здоров’ю некомерційного альянсу EcoHealth.

Аналогічну позицію висловило Міністерство сільського господарства США (USDA), що регулює вакцини для домашніх тварин.

Водночас вчені вважають правильним розробити вакцин від COVID-19 для норок.

Також захисників тварин турбують випадки коронавірусу серед людиноподібних мавп, зокрема горил. Якщо їх не вакцинувати, то є ризик, що горили можуть опинитися на межі зникнення.

Також існує побоювання, що якщо вірус почне активно поширюватися серед тварин, то є ризик виникнення нової його мутації, яка буде більш стійкою до вакцини.

“Не виключено, що вакцинація деяких видів домашніх тварин може бути необхідна для стримування поширення інфекції”, – написали дослідники в статті журналу Virulence в січні. Вчені припустили, що мутація коронавірусу серед тварин може повернутися до людини й тоді з’явиться новий вид коронавірусу.

Які вакцини проти COVID-19 для тварин існують

На сьогодні відомо лише про спроби розробки вакцин від коронавірусу для тварин.

На першому місці — вакцина від російських дослідників. Напередодні вони заявили про те, що отримали необхідне схвалення регуляторних органів на масове виробництво вакцини. Россільгоспнагляд заявив, що з жовтня тестує вакцину Carnivak-Cov на собаках, кішках, норках, лисицях та інших тваринах. На етапі експериментів у всіх вакцинованих тварин з’явилися антитіла до коронавірусу.

На другій позиції розробка вакцини американської ветеринарної фармацевтичної компанії Zoetis. Вони зайнялися розробкою після того, як у Гонконзі в собаки було виявлено вірус. Спочатку її розробляли лише для котів і собак, але пізніше вакцину отримали горили в зоопарку Сан-Дієго. Всі експерименти виявилися позитивними.