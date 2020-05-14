Covid-19 Україна

оновлено 14.05.2020 о 11:02

Всього:

16847(+422)

Хворіють:

12248(+422)

Вилікувались:

4143(+343)

Померло:

456(+17)

12:57 Вакцина проти коронавірусу може бути готова через рік, – Євросоюз
12:45 Трамп закликав відкрити школи після карантину через коронавірус
12:39 Нацбанк випустив монету, присвячену правлінню княгині Ольги
12:32 У Києві – понад 50 нових випадків COVID-19: в яких районах найбільше
12:29 Японські науковці показали, як вірус може передаватися в ресторані
12:15 В Іспанії 5% населення заражені коронавірусом
11:58 Очільник МОЗ про запуск метро в Києві: При дотриманні критеріїв не бачу проблем
11:53 Маски і мінімум багажу: в ЄС пропонують нові правила для мандрівників
11:42 На Харківщині підлітки жорстоко побили дівчину, відео опублікували в мережі
11:39 Українці з прикордонних районів продовжать їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами
11:14 Uber зобов'яже водіїв робити селфі в масці перед початком роботи
11:07 Кузні, лазні, магазини : «Укрпошта» виставила на продаж 30 об’єктів
10:55 Ще вісім військових ЗСУ інфікувалися коронавірусом
Партнерський матеріал
10:46 Онлайн-марафон #HealthyChallenge2020: 21 виклик на шляху до здорового способу життя
10:44 Франція може повернутися до режиму жорсткого карантину
10:23 У ВООЗ допускають, що коронавірус може ніколи не зникнути
Партнерський матеріал
10:20 17 травня відбудеться онлайн-забіг DYKA GONKA
10:05 27 мільйонів американців можуть втратити медстраховку через коронавірус
08:45 Ляшко розповів, коли в Україні відновлять внутрішнє авіасполучення
08:32 Сьогодні на більшій частині території України пройдуть дощі
08:30 14 травня: які сьогодні свята в Україні та світі
07:31 Зеленський змінив очільників СБУ у Києві та трьох областях
01:51 Замість інструментів — банки та ложки: зірки записали незвичайний кавер на пісню Queen
01:20 Злив персональних даних в Telegram: ДБР підозрює посадових осіб МВС і ДМС
00:56 Главреда «Слідства.Інфо» допитали через питання Дубінському
00:02 «Лялька як я»: колишня соцробітниця з США шиє унікальні іграшки для дітей з особливими потребами

13 травня

23:45 Більшість областей України накриють дощі: прогноз погоди на 14 травня
23:24 Рада зробила крок до оптимізації мережі центрів адмінпослуг
22:51 Усі кримінальні провадження проти Порошенка безперспективні, – Рябошапка

Вакцина проти коронавірусу може бути готова через рік, – Євросоюз

Європейське агентство з лікарських засобів ЄС прогнозує, що вакцина від коронавірусу COVID-19 може бути схвалена для застосування приблизно через рік.

Четвер, 14 травня 2020, 12:57

Про це пише Reuters.

Глава Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері заявив, що скептично ставиться до заяв про те, що вакцина буде готова до вересня.

“Так як розробка повинна починатися з нуля, ми можемо отримати її за оптимістичним сценарієм на початку 2021 року”, – сказав він.

Нагадаємо, раніше вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.

Теги: вакцини, Коронавірус

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!