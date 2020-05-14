Вакцина проти коронавірусу може бути готова через рік, – Євросоюз

Європейське агентство з лікарських засобів ЄС прогнозує, що вакцина від коронавірусу COVID-19 може бути схвалена для застосування приблизно через рік.

Про це пише Reuters.

Глава Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері заявив, що скептично ставиться до заяв про те, що вакцина буде готова до вересня.

“Так як розробка повинна починатися з нуля, ми можемо отримати її за оптимістичним сценарієм на початку 2021 року”, – сказав він.