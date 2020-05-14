Вакцина проти коронавірусу може бути готова через рік, – Євросоюз

Про це пише Reuters.
Глава Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері заявив, що скептично ставиться до заяв про те, що вакцина буде готова до вересня.
“Так як розробка повинна починатися з нуля, ми можемо отримати її за оптимістичним сценарієм на початку 2021 року”, – сказав він.
Нагадаємо, раніше вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.
- ВООЗ повідомляє, що сьогодні ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу, з трьома глобальними лабораторіями.