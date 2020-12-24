Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Хочу наголосити, що вакцинація проти коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для всіх громадян… Держава повинна запропонувати можливість вакцинації. Це і буде зроблено. А люди вже вирішують, будуть вони щеплюватися чи ні. Але МОЗ максимально радитиме пройти цю вакцинацію безпечною вакциною”, – зазначив він.

За словами Степанова, протягом 2021 – 2022 років планується охопити вакциною не менше 50% населення України.

“Україна планує розпочати багаторівневу кампанію з вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19 з метою охоплення як мінімум 50% населення протягом 2021 – 2022 років. Хочу наголосити, що такої масштабної кампанії з вакцинації Україна ще не проводила”, – заявив він.

Степанов також зазначив, що масова вакцинація – це найефективніший метод боротьби з коронавірусом.

“Доступ українців до вакцини проти COVID-19 є пріоритетним питанням. Адже масова вакцинація населення є найефективнішим методом боротьби з коронавірусною інфекцією”, – заявив він.