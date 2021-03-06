З 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу. Всі охочі можуть самостійно записатися на щеплення декількома способами.

#Букви розповідають про них і про те, які документи потрібно заповнювати перед щепленням.

Щоб безоплатно вакцинуватися проти COVID-19, пацієнт має бути зареєстрований у Реєстрі пацієнтів електронної системи охорони здоров’я.

Зареєструватися можна в будь-якого лікаря, зокрема лікаря-спеціаліста. При цьому, ви вже зареєстровані, якщо:

маєте укладену декларацію з лікарем, який надає первинну медичну допомогу;

отримуєте ліки за програмою “Доступні ліки”;

отримували електронне направлення в лікаря.

Пацієнт не зможе вакцинуватися проти коронавірусу, якщо не зареєстрований у Реєстрі пацієнтів ЕСОЗ.

Також записатися в чергу на вакцинацію можна на порталі державних послуг онлайн “Дія”, а також за телефоном контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 0 800 60 20 19 або у сімейного лікаря.

Безплатно вакцинуватися можна в будь-якому закладі охорони здоров’я чи у приватного лікаря, якщо він визначений Міністерством охорони здоров’я України та має угоду з Національною службою здоров’я України на відповідний пакет послуг. Перевірити, чи має надавач такий договір, можна на сайті НСЗУ або за номером 16-77.

Перед щепленням пацієнт має надати згоду на вакцинацію, якщо не зробив цього раніше. У згоді містяться дані про пацієнта, анкета самопочуття та зобов’язання негайно інформувати медиків у разі погіршення самопочуття. Її можна завантажити за посиланням.