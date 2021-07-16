Міністерство охорони здоров'я надало відповіді на найпоширеніші запитання щодо того, що варто і чого не варто робити перед щепленням проти коронавірусу і після нього.

Відповіді на поширені запитання опубліковані на офіційній сторінці МОЗ у Facebook.

Чи потрібні аналізи і тести?

У МОЗ наголошують, що в проведені аналізів та вимірюванні тиску немає потреби у разі відсутності інших підстав поза вакцинацією.

ПЛР-тест на коронавірус чи аналіз на антитіла до COVID-19 перед чи після щеплення робити так само не треба.

Чи можна вживати алкоголь до чи після вакцинації?

МОЗ нагадує, що великі дози алкоголю пригнічують роботу імунної системи, що може послабити імунну відповідь на вакцину, а зловживання міцними алкогольними напоями шкодить здоров’ю людини. Підстав вважати, що вживання помірних доз алкоголю впливає на ефективність щеплення проти COVID-19, немає.

Чи можна їсти жирну їжу до чи після вакцинації?

Режим чи склад харчування не має бути перешкодою для вакцинації проти COVID-19. Однак у деяких людей “важка” їжа може бути причиною болю у животі, нудоти чи блювання, а це призведе до порушення самопочуття у післявакцинальний період, зауважують в МОЗ.

Чи можна подорожувати літаком після вакцинації?

Міністерство акцентує, що немає підстав для занепокоєння, що щеплення проти COVID-19 може вплинути на ризик виникнення тромбозів під час повітряних подорожей.

Чи можна мочити місце введення вакцини, приймати душ?

У МОЗ не радять терти місце уколу під час та після приймання душу або ванни для уникнення зайвого подразнення. А мочити місце щеплення можна.

Чи є якісь обмеження щодо фізичних навантажень після вакцинації від COVID-19?

Обмежень для тренувань чи інших видів фізичної активності немає, якщо після щеплення проти COVID-19 самопочуття добре. Водночас у міністерстві застерігають від надмірних навантажень, які шкодять здоров’ю.

Які симптоми після щеплення є нормальними, а які — приводом звернутися до лікаря?

Після щеплення організм може реагувати на вакцину. В МОЗ акцентують, що це нормально, оскільки в цей момент організм вибудовує захист від вірусу. Можливі реакції на вакцини такі:

почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції;

лихоманка чи озноб;

головний біль, біль у м’язах чи суглобах, біль у животі;

збільшені лімфатичні вузли;

нудота;

втомленість;

безсоння;

запаморочення.

Ці реакції минають за кілька днів.

Також можливі алергічні реакції. Вони виникають рідко та одразу після щеплення. Саме тому після вакцинації медики просять зачекати 15-30 хвилин в пункті вакцинації, де вони можуть допомогти в разі потреби.

МОЗ радить не збивати невисоку температуру і в жодному разі не приймати антибіотики на власний розсуд.

До сімейного лікаря радять негайно звернутися за появи таких симптомів:

судоми;

втрата свідомості;

блювання;

висип на тілі;

сильний біль;

температура понад 38°C;

сплутаність мови.

Раніше в МОЗ розповіли, скільки зафіксували побічних ефектів після вакцинації препаратом Covishield.