У Верховній раді зареєстрували законопроєкт №5247, відповідно до якого виробників COVID-вакцин можуть звільнити від відповідальності за будь-які наслідки від щеплень.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Таким чином, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для профілактики COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування Міністерство охорони здоров’я за рішенням Кабміну має право приймати зобов’язання від імені України, пов’язані із застосуванням вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів від коронавірусу.

Закон, зокрема, передбачає звільнення від цивільної відповідальності виробника і/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи медичних працівників, залучених до вакцинації, за будь-які наслідки, пов’язані з COVID-вакцинами.

“Прийняття проєкт акта забезпечить можливість отримання Україною за програмою механізму COVAX вакцин провідних виробників для специфічної профілактики коронавірусної хвороби, проведення широкомасштабних профілактичних заходів, мінімізує ризик посилення або повторної хвилі захворюваності коронавірусної хвороби, що сприятиме недопущенню, або принаймні, пом’якшення навантаження на систему охорони здоров’я і ослаблення широкомасштабної соціальної та економічної дестабілізації, забезпечить можливість оперативного надходження на територію України нових лікарських засобів і вакцин для лікування і коронавірусної хвороби”, – йдеться у пояснювальній записці.

Зазначимо, що головний виконавчий директор Індійського інституту сироваток (SII) Адар Пунавалла також заявив, що виробники вакцин повинні мати захист від усіх судових позовів щодо їх препаратів, особливо під час пандемії.

За його словами, виробники збираються запропонувати це уряду, виступаючи на віртуальній панелі з проблем розробки вакцини від COVID-19 на Глобальному технологічному саміті Карнегі в Індії в п’ятницю.

“Нам потрібно, щоб уряд звільнив виробників, особливо виробників вакцин, від всіх судових позовів. Фактично, COVAX і інші країни вже почали говорити про це”, – сказав він.

Пунавалла вважає, що коли з’являються необґрунтовані заяви і щось надмірно роздувається в ЗМІ, виникає скептицизм щодо того, що щось безумовно може статися саме через вакцину. І щоб розвіяти це, уряду необхідно втрутитися і поширити правильну інформацію.