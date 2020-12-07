Вакцина від коронавірусу надійде до України у межах ініціативи COVAX, попередньо, в середині або наприкінці січня 2021 року. Це буде пробна партія. Сам процес щеплення населення від коронавірусу буде відбуватися у три етапи.

Про це сказав в.о. очільника Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Ігор Кузин в інтерв’ю виданню “Ліга.Life”.

Кузин пояснив, що перша партія вакцини, яка надійде до України, буде пробною. Нададуть 3-5% від загальної кількості, яку має отримати країна, щоб спробувати можливості держави стосовно зберігання, транспортування препарату.

“Це буде пробна стартова партія, щоб держава показала не лише свої логістичні здатності, а щоб ми могли пропрацювати усі логістичні питання доставки вакцини, забезпечення холодового ланцюга, вакцинальну кампанію і так далі. Якщо держава справляється, йдуть наступні поставки”, – сказав він.

Загалом вакцинація від коронавірусу буде відбуватися у три етапи. Перший етап буде проводитися, коли Україна матиме вакцину до 10% від населення країни. На цьому етапі вакцину отримають:

Медпрацівники, включаючи тих, які працюють в стаціонарах, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19;

Військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь в Операції Об’єднаних Сил;

Працівники соціальної сфери;

Особи, що перебувають у спецзакладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо);

Персонал спецзакладів (інтернатів, будинків дитини, будинків для осіб похилого віку, тощо).

Другий етап вакцинації розпочнеться, коли кількість вакцин в Україні буде від 11% до 20% від кількості населення. Тоді щеплення отримають:

Люди в групі медичного ризику (хворі від 60 років);

Працівники закладів освіти, включаючи персонал дошкільних, середніх, середньо-технічних та вищих навчальних закладів;

Працівники структур, які забезпечують безпеку держави, включаючи ДСНС, Нацполіцію, Нацгвардію, СБУ, МЗС, МВС;

Люди з місць обмеження волі та слідчих ізоляторів;

Персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів.

Останній, третій, етап може розпочатися, коли кількість вакцин в Україні буде на рівні 21-50% від кількості громадян. На фінальному етапі вакцини отримають: люди в групі медризику (хворі від 18 до 59 років) та інші категорії населення і професійні групи, які мають вищий ризик захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, які не увійшли до переліку вище.