Про це сказав в.о. очільника Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Ігор Кузин в інтерв’ю виданню “Ліга.Life”.
Кузин пояснив, що перша партія вакцини, яка надійде до України, буде пробною. Нададуть 3-5% від загальної кількості, яку має отримати країна, щоб спробувати можливості держави стосовно зберігання, транспортування препарату.
“Це буде пробна стартова партія, щоб держава показала не лише свої логістичні здатності, а щоб ми могли пропрацювати усі логістичні питання доставки вакцини, забезпечення холодового ланцюга, вакцинальну кампанію і так далі. Якщо держава справляється, йдуть наступні поставки”, – сказав він.
Загалом вакцинація від коронавірусу буде відбуватися у три етапи. Перший етап буде проводитися, коли Україна матиме вакцину до 10% від населення країни. На цьому етапі вакцину отримають:
- Медпрацівники, включаючи тих, які працюють в стаціонарах, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19;
- Військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь в Операції Об’єднаних Сил;
- Працівники соціальної сфери;
- Особи, що перебувають у спецзакладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо);
- Персонал спецзакладів (інтернатів, будинків дитини, будинків для осіб похилого віку, тощо).
Другий етап вакцинації розпочнеться, коли кількість вакцин в Україні буде від 11% до 20% від кількості населення. Тоді щеплення отримають:
- Люди в групі медичного ризику (хворі від 60 років);
- Працівники закладів освіти, включаючи персонал дошкільних, середніх, середньо-технічних та вищих навчальних закладів;
- Працівники структур, які забезпечують безпеку держави, включаючи ДСНС, Нацполіцію, Нацгвардію, СБУ, МЗС, МВС;
- Люди з місць обмеження волі та слідчих ізоляторів;
- Персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів.
Останній, третій, етап може розпочатися, коли кількість вакцин в Україні буде на рівні 21-50% від кількості громадян. На фінальному етапі вакцини отримають: люди в групі медризику (хворі від 18 до 59 років) та інші категорії населення і професійні групи, які мають вищий ризик захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, які не увійшли до переліку вище.
- Раніше голова Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що першими вакцину проти коронавірусу COVID-19 отримають працівники сфери охорони здоров’я.