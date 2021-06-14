Вакцинацію у МВЦ Києва перенесли з вихідних на 17-18 червня

Вакцинація від коронавірусу у МВЦ в Києві не буде проводитися на ці вихідні. Її перенесли на 17-18 червня.

Про це йдеться в повідомленні сервісу Helsi.me в Facebook.

“Вакцинація в Києві цього тижня проходитиме 17 та 18 червня — у четвер та п’ятницю у МВЦ”, – йдеться в повідомленні.

Так, попередній запис через сайт helsi.me відкриється завтра зранку, 15 червня.

“З усіма користувачами, які створили записи на 19-20 червня, вже контактує наш коллцентр та пропонує завчасно зарезервовані дати та місця для вакцинації”, – йдеться в повідомленні.