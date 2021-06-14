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Вакцинацію у МВЦ Києва перенесли з вихідних на 17-18 червня

Вакцинація від коронавірусу у МВЦ в Києві не буде проводитися на ці вихідні. Її перенесли на 17-18 червня.

Понеділок, 14 червня 2021, 20:26

Про це йдеться в повідомленні сервісу Helsi.me в Facebook.

“Вакцинація в Києві цього тижня проходитиме 17 та 18 червня — у четвер та п’ятницю у МВЦ”, – йдеться в повідомленні.

Так, попередній запис через сайт helsi.me відкриється завтра зранку, 15 червня.

“З усіма користувачами, які створили записи на 19-20 червня, вже контактує наш коллцентр та пропонує завчасно зарезервовані дати та місця для вакцинації”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield  зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Вакциною Covishield публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Теги: helsi, вакцина проти коронавірусу, вакцинація, Київ

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