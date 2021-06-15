Нове дослідження, проведене в Англії, показує, що вакцини Pfizer / BioNTech і Oxford-AstraZeneca навіть після однієї дози можуть запобігти потраплянню хворих на коронавірус до лікарні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними органів охорони здоров’я Англії, вакцини проти COVID-19 від Pfizer Inc. і AstraZeneca Plc після двох доз дуже ефективні для запобігання госпіталізації людей, інфікованих новим варіантом Delta.

Служба громадської охорони здоров’я Англії в період з 12 квітня по 4 червня вивчила історії хвороби 14 000 пацієнтів з підтвердженим варіантом Delta. Було виявлено, що дві дози вакцин були більш ніж на 90% ефективні в запобіганні попадання людей в лікарню.

Після однієї дози ефективність Pfizer проти ушпиталення склала 94 %, а вакцина AstraZeneca показала свою ефективність на 71 %.

Фахівець з інфекційних захворювань доктор Ісаак Богоч з Торонто називає це дослідження “променем надії в той час, коли хороших новин не вистачає”.

Більш раннє дослідження, проведене агентством Public Health England передбачає, що одноразова доза значно менш ефективна в запобіганні симптомів COVID-19, ніж обидві дози.

Стратегія Канади полягає у тому, щоб зробити перші щеплення якомога більшій кількості людей.

Однак Канада швидко наближається до етапу отримання населенням друге доз: лише за останні чотири дні до повністю вакцинованої групи приєдналися 1,2 мільйона осіб.