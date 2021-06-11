Про це свідчать дані двох систем моніторингу безпеки вакцин Центрів США по контролю і профілактиці захворювань, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

CDC та інші регулюючі органи охорони здоров’я розслідують випадки запалення серця після того, як міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило, що воно виявило ймовірний зв’язок з цим захворюванням у молодих людей, які отримали вакцину Pfizer.

Агентство заявило, що все ще оцінює ризик, пов’язаний з цим захворюванням, і ще не прийшло до висновку, що існує причинно-наслідковий зв’язок між вакцинами і випадками міокардиту або перикардиту.

За даними CDC, хоча деяким пацієнтам потрібна була госпіталізація, більшість з них повністю позбулися симптомів.

Зокрема, більше половини випадків, зареєстрованих в Системі звітності про побічні ефекти вакцин США (VAERS) після того, як люди отримали другу дозу вакцини Pfizer / BioNTech або Moderna, припадали на людей у віці від 12 до 24 років. Переважна більшість випадків відбулася протягом тижня після вакцинації.

За даними VAERS, у осіб у віці від 16 до 24 років після введення другої дози вакцини було зареєстровано 283 випадки запалення серця. Трохи менше 80% випадків були у чоловіків.

Pfizer заявила, що підтримує оцінку CDC випадків запалення серця, зазначивши, що “кількість повідомлень невелика, враховуючи кількість введених доз“.

Своєю чергою, Moderna повідомила, що також не встановила причинно-наслідковий зв’язок з цим захворюванням і вакциною. Компанія додала, що активно працює з органами охорони здоров’я і регулюючими органами для подальшої оцінки цієї проблеми.