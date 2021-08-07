Існують ранні ознаки того, що люди, вакциновані проти COVID-19, можуть так само легко передати штам коронавірусу Delta, як і невакциновані.

Про це заявили вчені з громадського здоров’я Англії, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Результати дослідження перекликаються з даними Центрів США по контролю і профілактиці захворювань, які минулого тижня висловили побоювання, що вакциновані люди, інфіковані Delta, можуть, на відміну від інших штамів, легко передати його.

Дуже заразний штам Delta став домінуючим типом коронавіруса у всьому світі, підтримуючи пандемію, яка вже вбила понад 4,4 мільйона осіб.

Доведено, що вакцини забезпечують хороший захист від важких захворювань і смерті від Delta, особливо при використанні двох доз, але даних про те, чи можуть вакциновані люди як і раніше передавати його іншим, менше.

Деякі початкові результати показують, що рівні вірусу у тих, що заразилися Delta і вже вакциновані, можуть бути аналогічними рівнями, виявленим у невакцинованих людей.

Це може мати значення для заразності людей, незалежно від того, чи були вони вакциновані чи ні. Однак це попередній дослідний аналіз, і необхідні подальші цільові дослідження, щоб підтвердити, чи це так.