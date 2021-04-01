Вакцини проти коронавірусу, які використовуються зараз, через нові штами COVID-19 можуть втратити свою ефективність протягом року.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в медичному журналі Medscape.

Зазначається, що дві третини епідеміологів з провідних академічних інститутів кажуть, що світу потрібні нові або модифіковані вакцини проти COVID-19 протягом року.

В опитуванні 77 епідеміологів з 28 країн, проведеному Народним альянсом по вакцинам (коаліція з більш ніж 50 організацій), 66,2 % передбачили, що у світу є рік або менше, перш ніж нові штами зроблять існуючі вакцини неефективними.

Майже третина (32,5 %) опитаних заявили, що неефективність настане через 9 місяців або менше і 18,2 % сказали, що через 6 місяців або менше.

Крім того, переважна більшість опитаних (88 %) заявила, що низьке охоплення вакцинацією в багатьох країнах підвищить ймовірність появи стійких до вакцин мутацій.

Водночас, за даними дослідників з Глобального центру інновацій в галузі охорони здоров’я Університету Дьюка, країни з високим і вище середнього рівнем доходів, які складають п’яту частину населення світу, купили близько 6 мільярдів доз вакцин. А країни з низьким і середнім рівнем доходу, які становлять чотири п’ятих населення, купили тільки близько 2,6 мільярда.

Одна зі стратегій, до яких прагне Народний альянс з вакцин, полягає в тому, щоб всі фармацевтичні компанії, що працюють над вакцинами проти COVID-19, відкрито ділилися технологіями та інтелектуальною власністю через пул доступу до технологій Всесвітньої організації охорони здоров’я, щоб прискорити виробництво вакцин в усіх країнах.

В опитуванні 74 % заявили, що відкритий обмін технологіями та інтелектуальною власністю може підвищити глобальне охоплення вакцинами.

Опитування проводилося з 17 лютого по 25 березня. Серед респондентів – епідеміологи, вірусологи і фахівці з інфекційних захворювань з наступних країн: Алжиру, Аргентини, Австралії, Бельгії, Болівії, Канади, Данії, Ефіопії, Франції, Гватемали, Індії, Італії, Кенії, Лівану, Норвегії, Філіппін, Сенегалу, Сомалі , Південної Африки, Південного Судану, Іспанії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Уганди, Великобританії, США, В’єтнаму, Замбії і Зімбабве.