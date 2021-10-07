Вакцини проти малярії вже розроблено й запропоновано придбати урядам країн, де багато випадків зараження. Для широкого використання вони з'являться наприкінці 2022 - на початку 2023 року. Наразі компанія може виробляти 15 мільйонів доз щороку.

Про це повідомляє BBC.

За даними ВООЗ, щороку в країнах Африки внаслідок малярії помирає понад 260 тисяч дітей віком до 5 років. Ефективність першої у світі вакцини проти малярії була доведена ще шість років тому. Вона попереджує 40% випадків малярії та 30% складних випадків.

З 2019 року дослідники проводять пілотні дослідження програми з імунізації в Кенії, Малаві та Гані. Уже 800 тисяч дітей отримали по першій дозі вакцини з потрібних чотирьох.

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Поки що відомо про ефективність вакцини на 40%. Це не високий показник, але зниження захворюваності навіть на 40 % – позитивна динаміка.

Як відомо, малярія – паразитарне захворювання, яке знищує кров’яні тільця й розповсюджується в організмі через укуси комарів. Вакцина бореться з головним паразитом – Plasmodium falciparum. Це паразит, який потрапляє в організм людини після укусу комара.

Аби вакцина була ефективною, людині потрібно ввести чотири дози, у 5, 6, 7 та 18 місяців.

Фармацевтична компанія GSK, яка розробила вакцину, домовилась про її постачання за ціною собівартості плюс 5%. Про яку суму йдеться – невідомо. Купувати вакцину чи ні – вирішуватимуть окремі країни та донори.

Здебільшого, вакцини з’являться наприкінці 2022 – на початку 2023 року.