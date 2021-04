Про це повідомили на сторінці CDC в Twitter.

У США свято Пасхи буде в неділю, 4 квітня. Ті, хто були вакциновані – можуть збиратися в одному приміщенні без масок.

Ті, хто не вакциновані або ж отримав тільки одну дозу вакцини – можуть збиратися тільки з родичами, але, бажано, на відкритому повітрі, на відстані близько 2 метрів один від одного.

If you are fully vaccinated against #COVID19, you can gather safely for #Easter with other fully vaccinated people without wearing masks. Learn more about CDC’s recommendations for people fully vaccinated against COVID-19: https://t.co/FJMon7WlFO. pic.twitter.com/4wKehcnwI0

— CDC (@CDCgov) March 31, 2021