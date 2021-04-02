Про це повідомили на сторінці CDC в Twitter.
У США свято Пасхи буде в неділю, 4 квітня. Ті, хто були вакциновані – можуть збиратися в одному приміщенні без масок.
Ті, хто не вакциновані або ж отримав тільки одну дозу вакцини – можуть збиратися тільки з родичами, але, бажано, на відкритому повітрі, на відстані близько 2 метрів один від одного.
If you are fully vaccinated against #COVID19, you can gather safely for #Easter with other fully vaccinated people without wearing masks. Learn more about CDC’s recommendations for people fully vaccinated against COVID-19: https://t.co/FJMon7WlFO. pic.twitter.com/4wKehcnwI0
— CDC (@CDCgov) March 31, 2021
Повністю вакциновані – люди, у яких пройшло два тижні з дня отримання другої дози вакцини. Американці можуть отримати вакцину від Pfizer / BioNTech або Moderna.
Якщо щеплена людина прийде в гості до того, яка поки не вакцинована – варто дотримуватися маскового режиму і соціального дистанціювання.
- У Центрі з контролю й профілактики захворювань США (CDC) повідомили, що американці, які отримають обидві дози вакцини проти коронавірусу COVID -19 зможуть вільно подорожувати по країні та за її межами, дотримуючись при цьому маскового режиму й соціального дистанціювання.
- Станом на 27 березня, 35% американських громадян, близько 120 мільйонів осіб, вже отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу COVID-19.