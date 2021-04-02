Про це повідомили на сторінці CDC в Twitter.

У США свято Пасхи буде в неділю, 4 квітня. Ті, хто були вакциновані – можуть збиратися в одному приміщенні без масок.

Ті, хто не вакциновані або ж отримав тільки одну дозу вакцини – можуть збиратися тільки з родичами, але, бажано, на відкритому повітрі, на відстані близько 2 метрів один від одного.

Повністю вакциновані – люди, у яких пройшло два тижні з дня отримання другої дози вакцини. Американці можуть отримати вакцину від Pfizer / BioNTech або Moderna.

Якщо щеплена людина прийде в гості до того, яка поки не вакцинована – варто дотримуватися маскового режиму і соціального дистанціювання.

  • У Центрі з контролю й профілактики захворювань США (CDC) повідомили, що американці, які отримають обидві дози вакцини проти коронавірусу COVID -19 зможуть вільно подорожувати по країні та за її межами, дотримуючись при цьому маскового режиму й соціального дистанціювання.
  • Станом на 27 березня, 35% американських громадян, близько 120 мільйонів осіб, вже отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу COVID-19.