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Вакциновані CoronaVac українці можуть полетіти в 10 країн

Повністю щеплені китайським препаратом проти COVID-19 CoronaVac українці можуть відвідати 10 країн.

Четвер, 8 липня 2021, 19:47

Про це повідомляється в Telegram-каналі сервісу Helsi.me.

Зазначається, що ті громадяни, яким ввели дві дози вакцини від Sinovac Biotech, можуть полетіти в Іспанію, Естонію, Австрію, Нідерланди, Молдову, Угорщину, Туреччину, Грецію, Болгарію і Португальську Мадейру.

Головна умова – наявність міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

“Деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед в’їздом перевіряйте інформацію на сайтах їхніх посольств. При в’їзді потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою”, – ідеться в повідомленні.

Наразі Україна домовляється окремо з кожною європейською державою про взаємне визнання національних COVID-сертифікатів і свідоцтв про вакцинацію.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину від AstraZeneca проти коронавірусу в лютому поточного року. Рекомендацію було видано окремо для AstraZeneca, яку виготовляють у Європі, Китаї та США, і для AstraZeneca/SK Bio, яку виробляють у Південній Кореї.

  • Напередодні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) визнало, що побічним ефектом COVID-вакцини Janssen (Johnson & Johnson) може бути тромбоз.
  • Раніше вчені компанії Johnson & Johnson заявили, що у них недостатньо даних про те, що їхня вакцина проти COVID-19 викликає тромби.
Теги: Австрія, вакцинація, Іспанія, Коронавірус, Молдова, Нідерланди

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