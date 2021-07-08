Вакциновані CoronaVac українці можуть полетіти в 10 країн

Про це повідомляється в Telegram-каналі сервісу Helsi.me.

Зазначається, що ті громадяни, яким ввели дві дози вакцини від Sinovac Biotech, можуть полетіти в Іспанію, Естонію, Австрію, Нідерланди, Молдову, Угорщину, Туреччину, Грецію, Болгарію і Португальську Мадейру.

Головна умова – наявність міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

“Деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед в’їздом перевіряйте інформацію на сайтах їхніх посольств. При в’їзді потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою”, – ідеться в повідомленні.