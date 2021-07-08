Вакциновані CoronaVac українці можуть полетіти в 10 країн

Про це повідомляється в Telegram-каналі сервісу Helsi.me.
Зазначається, що ті громадяни, яким ввели дві дози вакцини від Sinovac Biotech, можуть полетіти в Іспанію, Естонію, Австрію, Нідерланди, Молдову, Угорщину, Туреччину, Грецію, Болгарію і Португальську Мадейру.
Головна умова – наявність міжнародного свідоцтва про вакцинацію.
“Деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед в’їздом перевіряйте інформацію на сайтах їхніх посольств. При в’їзді потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою”, – ідеться в повідомленні.
Наразі Україна домовляється окремо з кожною європейською державою про взаємне визнання національних COVID-сертифікатів і свідоцтв про вакцинацію.
Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину від AstraZeneca проти коронавірусу в лютому поточного року. Рекомендацію було видано окремо для AstraZeneca, яку виготовляють у Європі, Китаї та США, і для AstraZeneca/SK Bio, яку виробляють у Південній Кореї.