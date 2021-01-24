Заступник головного санітарного лікаря Англії Джонатан Ван-Там попередив, що люди, які отримали вакцину проти COVID-19, можуть передавати вірус іншим людям і повинні продовжувати дотримуватися правил ізоляції.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За словами професора Джонатана Ван-Тама, вчені “ще не знають, як впливає вакцина на передачу інфекції”.

Міністр охорони здоров’я Метт Генкок сказав, що 75% людей старше 80 років у Великій Британії вже отримали перше щеплення.

Повідомляється, що мешканці близько трьох чвертей будинків для людей похилого віку вже вакциновані.

На цьому тижні в Англії відкриються ще 32 пункти вакцинації.

Професор Ван-Там сказав, що “жодна вакцина ніколи не була” на 100% ефективною. За його словами, заразитися вірусом можна протягом двох-трьох тижнів після щеплення, а краще, щоб пройшло не менше трьох тижнів, щоб імунна відповідь повністю розвинулася у літніх людей.

У Великій Британії понад 5,8 мільйона осіб отримали першу дозу вакцини.