В Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що особи, вакциновані проти коронавірусу, можуть бути носіями та заражати інших так само часто, як невакциновані.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Медики пояснили, що вакцини, як і раніше, найбільш ефективний засіб проти важкої форми захворювання коронавірусом. Випадки, коли вже вакциновані особи знову заражаються коронавірусом – рідкісні. Окрім цього, якщо вакцинована особа заражається коронавірусом штаму Delta – захворювання проходить в легкій формі.

Як приклад, в Центрі описали спалах коронавірусу в штаті Массачусетс. З одного випадку спалах швидко розширився до 469-ти.

Сплеск був зумовлений тим, що 60 тисяч місцевих жителів вирішити відсвяткувати День незалежності (4 липня) в барах, ресторанах, гостьових будиночках та інших закритих приміщеннях. До 10 липня в штаті фіксували різке збільшення кількості випадків зараження коронавірусом, навіть серед повністю вакцинованих американців. Через тиждень середній добовий показник зараження в окрузі зріс з нуля до 177 випадків на 100 тисяч осіб. Важливо, що в штаті 74% населення повністю вакциновано проти коронавірусу.

Нові дані свідчать про те, що повернення до офісів та шкіл з вересня – знову під загрозою. В США як обов’язкову рекомендацію повернули носіння захисних масок, незалежно від статусу вакцинації.

В Центрі зробили висновок, що навіть вакциновані особи можуть бути носіями коронавірусу й поширювати його так само часто, як невакциновані.

“Торік ми витратили так багато часу, енергії та ресурсів, намагаючись зрозуміти цей вірус, зрозуміти, як він функціонує, і на що здатен”, – сказав Роберт Вахтер, очільник медичного факультету Каліфорнійського університету.

Він додав, що нові дослідження свідчать про те, що штам Delta значно заразніший, ніж попередній варіант коронавірусу чи сезонний грип. При цьому, він так само заразний, як вітряна віспа.

За інформацією CDC, в країні 97% госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом, не вакциновані.

“Вакцинація проти коронавірусу захищає, в тому числі й проти штаму Delta… Захисні маски – розумна міра… В основному, вірус передається між невакцинованими людьми”, – пояснила Анджела Расмуссен, наукова співробітниця Організації з вакцин та інфекційних захворювань Університету Саскачевана в Канаді.

За даними газети New York Times, протягом кількох останніх тижнів у деяких містах було введено правило щодо обов’язкового носіння захисних масок у приміщеннях. Зокрема, в Сент-Луїсі, Міссурі, Саванні, Джорджії та Провінстауні.

Як зазначає The Hill із посиланням на ресурс Covid Act Now, що відстежує ситуацію з COVID-19 у США, найвищі темпи заражень нині спостерігаються в Арканзасі, Міссурі, Флориді та Луїзіані. Відсоток населення, яке зробило хоча б одне щеплення в цих штатах, становить відповідно 44%, 47%, 56% і 40%.

Для порівняння, у Вермонті та Массачусетсі, де вакциновано понад 70% мешканців, ситуація з новими зараженнями значно краще.