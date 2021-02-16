Якщо вакцинована проти коронавірусу людина все ж заразиться COVID-19, то захворювання протікатиме в легшій формі.

Про це розповів в інтерв’ю для видання “Ліга” очільник Національної технічної групи з питань імунопрофілактики, кандидат медичних наук, імунолог Федір Лапій.

Вказана група є постійним незалежним дорадчим органом, що надає на запит Міністерства охорони здоров’я рекомендації щодо імунопрофілактики.

Лапій нагадав, що в МОЗ України рекомендували вакцинувати проти COVID-19 й тих, хто вже перехворів. Проте для таких людей рекомендовано відтермінувати вакцинацію на 6 місяців після захворювання.

За словами Лапія, це, зокрема, пов’язано із дефіцитом вакцин.

“Наразі рекомендуємо тим, хто перехворів, відтермінувати вакцинацію на 6 місяців після захворювання. Але не забороняємо вакцинацію тим, у кого цей термін ще не сплив, коли людина хоче щепитись і є достатня кількість доз вакцин для тих, хто ще не перехворів на COVID-19. Чому так? Ми прогнозуємо дефіцит вакцини. Це очевидно“, – зазначив Лапій.

Він уточнив, що повторне зараження коронавірусом в перші 6 місяців після перенесеного захворювання трапляється рідко.

“Ми знаємо, що перші 90 днів повторні випадки ковіду трапляються дуже рідко. А в перші 6 місяців – просто рідко”, – розповів Лапій.

Він додав, що такі випадки повторного зараження все ж трапляються і “можуть важко проходити”.

У зв’язку із цим Лапій наголосив, що COVID-вакцинація запобігає важким випадкам захворювання на коронавірус.

“Точно відомо, що вакцинація запобігає важким випадкам. Якщо ви вакциновані й зустрічаєтесь з хворобою, то хворієте легше… Навіть в природі існує таке поняття як природна ревакцинація. Ми повторно зустрічаємось зі збудником і це підтримує наш імунітет, тримає його напоготові. Ми бачимо, що є повторні випадки. І ці випадки можуть бути важкими. Ми моделюємо ось таку природну “ревакцинацію” через вакцинацію. Тільки в процесі природної зустрічі зі збудником ви захворієте. А вакцинація не супроводжується хворобою”, – пояснив Лапій.

За його словами, на сьогодні “немає даних, що вакцинація може запобігати інфікуванню”. Проте є дані, що вакциновані проти COVID-19 люди хворіють легше у випадку зараження коронавірусом.

“На сьогодні немає даних, що вакцинація може запобігати інфікуванню і так впливати на циркуляцію вірусу. Наразі це питання відстежується. Ми знаємо, що в групі вакцинованих хворіють менше і хворіють легше. Але якщо вона навіть і впливає на циркуляцію вірусу, то наразі мети створити колективний імунітет за допомогою вакцини немає. В умовах дефіциту вакцини головна задача – захистити тих, хто критичний для надання меддопомоги та тих, хто має ризик важко захворіти”, – зазначив Лапій.

Він уточнив, що наразі вакцина проти коронавірусу не дозволена дітям, які “хоча й легше хворіють, але є важливими в поширенні вірусу”.

“А без вакцинації дітей ми навряд чи можемо сильно вплинути на циркуляцію вірусу”, – сказав Лапій.