Про це розповів в інтерв’ю для видання “Ліга” очільник Національної технічної групи з питань імунопрофілактики, кандидат медичних наук, імунолог Федір Лапій.
Вказана група є постійним незалежним дорадчим органом, що надає на запит Міністерства охорони здоров’я рекомендації щодо імунопрофілактики.
Лапій нагадав, що в МОЗ України рекомендували вакцинувати проти COVID-19 й тих, хто вже перехворів. Проте для таких людей рекомендовано відтермінувати вакцинацію на 6 місяців після захворювання.
За словами Лапія, це, зокрема, пов’язано із дефіцитом вакцин.
“Наразі рекомендуємо тим, хто перехворів, відтермінувати вакцинацію на 6 місяців після захворювання. Але не забороняємо вакцинацію тим, у кого цей термін ще не сплив, коли людина хоче щепитись і є достатня кількість доз вакцин для тих, хто ще не перехворів на COVID-19. Чому так? Ми прогнозуємо дефіцит вакцини. Це очевидно“, – зазначив Лапій.
Він уточнив, що повторне зараження коронавірусом в перші 6 місяців після перенесеного захворювання трапляється рідко.
“Ми знаємо, що перші 90 днів повторні випадки ковіду трапляються дуже рідко. А в перші 6 місяців – просто рідко”, – розповів Лапій.
Він додав, що такі випадки повторного зараження все ж трапляються і “можуть важко проходити”.
У зв’язку із цим Лапій наголосив, що COVID-вакцинація запобігає важким випадкам захворювання на коронавірус.
“Точно відомо, що вакцинація запобігає важким випадкам. Якщо ви вакциновані й зустрічаєтесь з хворобою, то хворієте легше… Навіть в природі існує таке поняття як природна ревакцинація. Ми повторно зустрічаємось зі збудником і це підтримує наш імунітет, тримає його напоготові. Ми бачимо, що є повторні випадки. І ці випадки можуть бути важкими. Ми моделюємо ось таку природну “ревакцинацію” через вакцинацію. Тільки в процесі природної зустрічі зі збудником ви захворієте. А вакцинація не супроводжується хворобою”, – пояснив Лапій.
За його словами, на сьогодні “немає даних, що вакцинація може запобігати інфікуванню”. Проте є дані, що вакциновані проти COVID-19 люди хворіють легше у випадку зараження коронавірусом.
“На сьогодні немає даних, що вакцинація може запобігати інфікуванню і так впливати на циркуляцію вірусу. Наразі це питання відстежується. Ми знаємо, що в групі вакцинованих хворіють менше і хворіють легше. Але якщо вона навіть і впливає на циркуляцію вірусу, то наразі мети створити колективний імунітет за допомогою вакцини немає. В умовах дефіциту вакцини головна задача – захистити тих, хто критичний для надання меддопомоги та тих, хто має ризик важко захворіти”, – зазначив Лапій.
Він уточнив, що наразі вакцина проти коронавірусу не дозволена дітям, які “хоча й легше хворіють, але є важливими в поширенні вірусу”.
“А без вакцинації дітей ми навряд чи можемо сильно вплинути на циркуляцію вірусу”, – сказав Лапій.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, старт вакцинації запланований на лютий.
- Цього ж місяці Україна має отримати також 117 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Її ефективність складає 95%.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), що мають бути вакциновані протягом двох років.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Більш ніж половина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.