Про це повідомляє Reuters.
Фернандес днями дав позитивний результат на новий коронавірус. Зараз він очікує підтвердження результатів і знаходиться в хорошому настрої, незважаючи на легку лихоманку.
“Я в гарній фізичній формі”, – заявив президент Аргентини.
Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo.
— Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021
Зазначається, що на початку цього року він був вакцинована проти коронавірусу російською COVID-вакциною “Супутник V”.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заразився коронавірусом на 13 день після отримання першої дози вакцини Covishield.