Про це повідомляє Reuters.

Фернандес днями дав позитивний результат на новий коронавірус. Зараз він очікує підтвердження результатів і знаходиться в хорошому настрої, незважаючи на легку лихоманку.

“Я в гарній фізичній формі”, – заявив президент Аргентини.

Зазначається, що на початку цього року він був вакцинована проти коронавірусу російською COVID-вакциною “Супутник V”.

  • Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заразився коронавірусом на 13 день після отримання першої дози вакцини Covishield.