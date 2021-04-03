Президент Аргентини Альберто Фернандес, який на початку року прищепився російської COVID-вакциною "Супутник V", заразився коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.

Фернандес днями дав позитивний результат на новий коронавірус. Зараз він очікує підтвердження результатів і знаходиться в хорошому настрої, незважаючи на легку лихоманку.

“Я в гарній фізичній формі”, – заявив президент Аргентини.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

Зазначається, що на початку цього року він був вакцинована проти коронавірусу російською COVID-вакциною “Супутник V”.