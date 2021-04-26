Європейський союз планує цього літа відкрити свої кордони для американських туристів, які пройшли повну вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

“Наскільки я розумію, американці використовують вакцини, схвалені Європейським агентством з лікарських засобів”, – заявила Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії. Це дозволить вільно подорожувати Європейським союзом.

Регуляторний орган ЄС схвалив три вакцини, які використовуються і в США: від Pfizer Inc., Moderna Inc. і Johnson & Johnson.

Хоча блок буде рекомендувати цю зміну (можливість американцям відвідувати країни), держави-члени можуть, як і раніше зберігати свої більш суворі обмеження, включаючи карантин.

Відновлення поїздок буде залежати від епідеміологічної ситуації. “Ситуація поліпшується в Сполучених Штатах, як і, сподіваюся, поліпшується і в Європейському Союзі”, – сказала фон дер Ляєн.

Уряди ЄС закликають зняти заборону на поїздки і з інших країн світу.

Минулого тижня Держдепартамент США випустив рекомендації “Не подорожувати” приблизно для 80% країн світу.

Близько 42% населення США отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу, а 28,5% повністю вакциновані.