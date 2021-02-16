Вакцину AstraZeneca проти COVID-19 подали на реєстрацію в Україні

Про це повідомив Центр громадського здоров’я.

“Учора, 15 лютого 2021 року, у Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування”, – йдеться в повідомленні.

У той же день Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування й дала “зелене світло” на використання цієї вакцини в усьому світі в межах ініціативи COVAX. Попередньо вакцина від Oxford/AstraZeneca отримала дозвіл на екстрене застосування у Великій Британії, Європейському Союзі та Індії.

Зазначимо, що Україна отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca у розмірі від 2,2 до 3,7 млн доз у І–ІІ кварталі 2021 року. Очікується, що мінімум 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.

Крім того, Україна уклала контакти на постачання їй 12 млн доз вакцини проти COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).