Вакцину AstraZeneca проти COVID-19 подали на реєстрацію в Україні

Про це повідомив Центр громадського здоров’я.
“Учора, 15 лютого 2021 року, у Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування”, – йдеться в повідомленні.
У той же день Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування й дала “зелене світло” на використання цієї вакцини в усьому світі в межах ініціативи COVAX. Попередньо вакцина від Oxford/AstraZeneca отримала дозвіл на екстрене застосування у Великій Британії, Європейському Союзі та Індії.
Зазначимо, що Україна отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca у розмірі від 2,2 до 3,7 млн доз у І–ІІ кварталі 2021 року. Очікується, що мінімум 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.
Крім того, Україна уклала контакти на постачання їй 12 млн доз вакцини проти COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, старт вакцинації запланований на лютий.
- Цього ж місяці Україна має отримати також 117 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Її ефективність складає 95%.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), що мають бути вакциновані протягом двох років.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Більш ніж половина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.