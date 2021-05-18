Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Поточний ліміт зберігання становить всього п’ять днів.
Вимога транспортування і зберігання вакцини проти COVID-19 при дуже низьких температурах було одним з основних недоліків препарату Pfizer. Це значно ускладнювало постачання в країни Євросоюзу.
У лютому Сполучені Штати схвалили зберігання і транспортування вакцини Pfizer при стандартній температурі морозильної камери від -15 °C до -25 °C на термін до двох тижнів, на відміну від необхідних температур від -60 °C до -80 °C.
Нагадаємо, що 10 травня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США розширило дозвіл на використання вакцини в екстрених випадках для молодшої вікової групи.
Пізніше радники з питань вакцинації Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) проголосували за рекомендації щодо використання вакцини Pfizer / BioNTech проти коронавірусу для підлітків від 12 до 15 років.
- Європейська комісія офіційно затвердила контракт із американською фармацевтичною компанією Pfizer та німецькою BioNTech про постачання ще 1,8 млрд доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- На Всесвітньому конгресі вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) препарат компанії Moderna і Національного інституту здоров’я США (NIH) визнали найкращою вакциною проти COVID-19.