Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що невідкриті вакцини Pfizer після їх розморожування можна зберігати при температурі холодильника набагато довше, ніж це рекомендувалося раніше - до місяця.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Поточний ліміт зберігання становить всього п’ять днів.

Вимога транспортування і зберігання вакцини проти COVID-19 при дуже низьких температурах було одним з основних недоліків препарату Pfizer. Це значно ускладнювало постачання в країни Євросоюзу.

У лютому Сполучені Штати схвалили зберігання і транспортування вакцини Pfizer при стандартній температурі морозильної камери від -15 °C до -25 °C на термін до двох тижнів, на відміну від необхідних температур від -60 °C до -80 °C.

Нагадаємо, що 10 травня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США розширило дозвіл на використання вакцини в екстрених випадках для молодшої вікової групи.

Пізніше радники з питань вакцинації Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) проголосували за рекомендації щодо використання вакцини Pfizer / BioNTech проти коронавірусу для підлітків від 12 до 15 років.