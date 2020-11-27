Про це пише Bloomberg.

За словами головного виконавчого директора AstraZeneca Plc Паскаля Соріо, компанія хоче, щоб нове тестування підтвердило ефективність в 90 %, яку вакцина показала раніше.

Питання виникли після того, як стало відомо, що випробування ефективності вакцини могли бути проведені неналежним чином. AstraZeneca Plc і Оксфордський університет з самого початку не розкривали інформацію про помилку та інші ключові деталі, що викликало стурбованість з приводу їх прозорості.

За словами Соріо, ймовірно, додаткові випробування стануть ще одним “міжнародним дослідженням, але це слід зробити швидше, тому що відомо, що її ефективність висока, тому потрібна менша кількість пацієнтів”.

Він додав, що він не очікує, що додаткове випробування затримає схвалення регулюючих органів у Великобританії і Європейському союзі.

Водночас, за словами Соріо, дозвіл Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США може зайняти більше часу, оскільки регулюючий орган навряд чи схвалить вакцину на підставі досліджень, проведених в іншому місці, особливо з урахуванням питань за результатами.