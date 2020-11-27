Про це пише Bloomberg.
За словами головного виконавчого директора AstraZeneca Plc Паскаля Соріо, компанія хоче, щоб нове тестування підтвердило ефективність в 90 %, яку вакцина показала раніше.
Питання виникли після того, як стало відомо, що випробування ефективності вакцини могли бути проведені неналежним чином. AstraZeneca Plc і Оксфордський університет з самого початку не розкривали інформацію про помилку та інші ключові деталі, що викликало стурбованість з приводу їх прозорості.
За словами Соріо, ймовірно, додаткові випробування стануть ще одним “міжнародним дослідженням, але це слід зробити швидше, тому що відомо, що її ефективність висока, тому потрібна менша кількість пацієнтів”.
Він додав, що він не очікує, що додаткове випробування затримає схвалення регулюючих органів у Великобританії і Європейському союзі.
Водночас, за словами Соріо, дозвіл Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США може зайняти більше часу, оскільки регулюючий орган навряд чи схвалить вакцину на підставі досліджень, проведених в іншому місці, особливо з урахуванням питань за результатами.
- Раніше компанія Moderna заявила про 94,5% ефективності своєї вакцини проти коронавірусу на третій стадії випробування. Голова компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що ціна однієї дози вакцини проти COVID-19 буде коливатися від $ 25 до $ 37. Також компанія анонсувала поставки в Європу.
- Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
- Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.