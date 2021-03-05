Думки киян з приводу того, чи варто робити щеплення проти коронавірусу єдиною наявною наразі в Україні вакциною — Oxford/AstraZeneca індійського виробництва (Covishield) — розділилися. Побоювання переважають над бажанням зробити щеплення.

Думки перехожих на вулицях Києва зібрали журналісти видання Big Kyiv.

Перехожі висловили побоювання з приводу того, чи можна робити щеплення людям старшого віку. Деякі говорили про недовіру щодо того, що вакцину взагалі привезли в Україну. Хтось відверто казав, що абсолютно не розбирається в питанні.

Були й ті, хто не бачить сенсу вакцинуватися, оскільки недавно перехворів. Деякі повідомили, що планують перечекати й подивитися, які наслідки матиме щеплення для тих, хто його вже отримав.

Деякі відчувають недовіру саме до Covishield, зокрема, таку позицію озвучила співробітниця МОЗ, яка не назвалася. Не збільшило довіру до вакцини й те, що нею прищепився президент.

Кияни зазначали, що їх лякає сам факт, що стосовно якості цієї вакцини тривають дискусії. Зокрема, індійській вакцині не довіряє депутатка “ЄС” Вікторія Сюмар.

“Президент може собі колоти все що завгодно, але українцям він повинен колоти те, що показує нормальний рівень ефективності”, — сказала вона.

Водночас деякі представники президентської фракції в парламенті вакцині довіряють.

“Індійською буду [робити щеплення], як президент”, — заявив “слуга народу” Данило Гетманцев.

Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини CoviShield: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”. У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

CoviShield – це індійський аналог вакцини AstraZeneca. Вакцини AstraZeneca, крім Індії, виробляють також у Південній Кореї. Обидва виробники були схвалені ВООЗ.

Зазначимо, що індійську версію вакцини компанії AstraZeneca та Оксфордського університету Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми одноденки, яка торгує м’ясом та одягом, створеної 3 місяці тому.