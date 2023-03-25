Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
“Сьогодні, 24 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського депутата щодо конфіскації його активів на підставі пункту 1-1 частини першої статті 4 Закону України “Про санкції””, — пишуть в повідомленні.
ВАКС не називає ім’я політика.
Втім, за словами голови департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інни Богатих у Facebook, йдеться про Леоніда Бабашова — депутата Держдуми РФ від політичної партії “Единая Россия”.
Раніше він підтримав закони про ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між РФ та так званими “ЛНР” та “ДНР” та низку інших законів, якими РФ намагалася “легалізувати” окупованих українських територій.
Згідно з рішенням суду в дохід держави з нього стягнули активи. Йдеться про нерухомість та земельні ділянки в Автономній Республіці Крим, корпоративні права, а також рухоме майно.
Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів.
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