Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Зазначається, що Антикорупційний суд відклав судове засідання щодо обрання запобіжного заходу заступникові керівника Офісу президента.

“У понеділок, 28 грудня, до Вищого антикорупційного суду не з’явилися на обрання запобіжного заходу прокурори, які є процесуальними керівниками у кримінальному провадженні за підозрою заступника керівника Офісу президента у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України”, – йдеться в повідомленні.

Відповідно до ст. 193 КПК України участь прокурора є обов’язковою при обранні запобіжного заходу, у зв’язку з чим слідчий суддя ВАКС ухвалив відкласти судове засідання на 30 грудня 2020 року на 10:00.

На засіданні суду був присутній Татаров зі своїми адвокатами. Представників обвинувачення не було у суді.

Під стінами суду ще до початку засідання зібралося кілька десятків людей, вони кричали: “Татарова за грати!”. Серед учасників – активіст Сергій Стерненко, волонтер Мирослав Гай.

Фото: #Букви

Що інкримінують Татарову

Про підозру Олегу Татарову повідомили 18 грудня.

Йому інкримінують надання неправомірної вигоди групою осіб за забезпечення видачі невірогідного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Йдеться про розслідування, в рамках якого керівництво Нацгвардії звинуватили в оборудці з обміну нерухомості в Печерському районі Києва на нерухомість у житловому кварталі, розташованому на околиці столиці.

НАБУ оцінило збитки від зміни локації квартир в 81 мільйон гривень.

Раніше НАБУ в рамках цього розслідування повідомило про підозру екскомандувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, директору компанії “Укрбуд” Олегу Майбороді та незалежному оцінювачу Алісі Гринчук.

Підозру отримав і колишній нардеп та екс-президент корпорації “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.

Заступнику керівника ОПУ Татарову інкримінують те, що він, будучи раніше топ-посадовцем “УкрБуду”, “причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта” у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії.