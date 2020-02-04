Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Зокрема, слідча суддя ВАКС обрала запобіжний захід Бернацькій у вигляді застави в розмірі 7 млн гривень. Також на підозрювану покладено обов’язки: прибувати до слідчого (детектива), прокурора та суду на перший виклик; повідомляти слідчого (детектива), прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати органам Державної міграційної служби України паспорти для виїзду за кордон..

Раніше працівники Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру шістьом особам у справі “Золотий Мандарин Ойл”, серед яких і колишня перша заступниця міністра юстиції. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 357 КК України.

За версією слідства, діями підозрюваних завдано збитків Державному бюджету на понад 54 млн грн.