Станом на сьогодні суддя ВАКС не ухвалила рішення про зміну запобіжного заходу ексголові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву та продовжить розгляд в понеділок, 13 березня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба юридичної компанії “Міллер”, яка представляє інтереси Коболєва.

Зазначається, що компанія надала до суду акт огляду електронних листів секретаря наглядової ради “Нафтогазу” Марії Сухан із членом наглядової ради Амосом Хокштейном, юридичним радником Оленою Кучинською та інших учасників обговорення премій.

Листуванням підтверджується багатоетапність процедури прийняття рішення Наглядовою радою, її відкритість та залученість значної кількості осіб. Як зауважили в “Міллер”, це доводить, що Андрій Коболєв не “виписував премію сам собі”, а “загалом її отримала 41 особа”.

“Прокурор заперечував щодо долучення акту та копій листів, вказуючи на те, що для їх отримання мав бути попередній дозвіл суду. Проте кодекс чітко вказує, що при обранні запобіжного заходу суд має право дослідити будь-які докази. Враховуючи це, слідча суддя задовольнила прохання нашого адвоката Олексія Носова та долучила їх до матеріалів справи”, — йдеться в повідомленні.

Також, за словами адвоката Олексія Носова, з листування “стає очевидно, що саме секретар наглядової ради готувала проєкт засідання Комітету”, до якого включила питання призначення бонусу і погоджувала його саме з членами наглядової ради. Вона ж звернулася до Олени Кучинської для погодження юридичних деталей, запевнив адвокат.

“Наглядова рада визначила пул премії в 1% від виграшу в Стокгольмі й, враховуючи чутливість питання призначення премій, вирішила додатково погодити призначену правлінням суму премій для отримувачів. Своєю чергою, ми готові надати за запитом НАБУ копії архіву пошти за період, який охоплює повідомлення про підозру”, — сказав Носов.

ДОВІДКА. 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у розкраданні коштів колишньому керівнику НАК “Нафтогаз України”.

Як раніше повідомляли #Букви, суддя Вищого антикорупційного суду України визнав підозру щодо незаконного нарахування премії необґрунтованою.

Натомість 1 березня встановлено, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.

1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала колишньому голові НАК “Нафтогаз” Андрію Коболєву запобіжний захід у вигляді застави у 229 млн грн.