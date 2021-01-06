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ВАКС відмовив НАБУ у продовженні терміну досудового розслідування справи судді Вовка

Суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк відмовив у продовженні терміну розслідування у справі про спробу захоплення влади суддями Окружного адмінсуду, в тому числі і його головою — Павлом Вовком.

Середа, 6 січня 2021, 21:03

Про це повідомив Центр протидії корупції в Telegram.

“Детективи просили ще два місяці для проведення розслідування, так як воно закінчується 17 січня. Раніше Біцюк продовжував цей термін без проблем. Сьогодні не зробив цього. Причини ми не знаємо, адже немає повного рішення. Швидше за все, і не дізнаємося, тому що в цій справі рішення не публікують”, – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що не знають причин, адже немає повного рішення.

“Скоріш за все, ми його і не дізнаємося, бо у цій справі рішення не публікують назагал”, – повідомили в центрі.

Крім того, в ЦПК вважають, що таке рішення – серйозна загроза справі.

“Оскаржити його не можна, тож тепер справу або призупинять, або закінчать досудове розслідування раніше, залишивши її неготовою”, – додали там.

У центрі також нагадали, що вчора Біцюк відмовився застосувати примусовий привід судді Вовка, який ігнорує засідання, до Антикорсуду. Хоча є відеозапис, де Вовку вручають повістку.

Нагадаємо, що 3 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.

  • 11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).
  • 12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває  в Україні та готовий прийти на допит.
  • 24 грудня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили повістку в суд главі Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку.
Теги: ВАКС, Окружний адмінсуд, Павло Вовк

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