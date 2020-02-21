Про це повідомила пресслужба ВАКС.

“Сьогодні, 21 лютого 2020 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скарги захисників підозрюваної, колишньої першої заступниці Міністра юстиції України, на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 4 лютого 2020 року, якою до підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 000 000 грн“, – йдеться в повідомленні.

За результатами судового розгляду колегія суддів постановила відмовити у задоволені апеляційних скарг захисників та залишити в силі ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Раніше працівники Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру шістьом особам у справі “Золотий Мандарин Ойл”, серед яких і колишня перша заступниця міністра юстиції. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 357 КК України.

За версією слідства, діями підозрюваних завдано збитків Державному бюджету на понад 54 млн грн.