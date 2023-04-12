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ВАКС відмовився продовжувати розслідування справи Коболєва: через 5 днів її можуть закрити

Слідчий суддя ВАКС відмовив у клопотанні щодо продовження строку досудового розслідування у справі екскерівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який підозрюється у розкраданні коштів. Справа може бути закрита через 5 днів.

Середа, 12 квітня 2023, 21:49
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Про це інформує пресслужба ВАКС.

Зазначено, що таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.

“У задоволенні клопотання детектива НАБУ про продовження строку досудового розслідування – відмовлено”, – повідомив він.

Наголошено, що ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню. Строки досудового слідства у справі закінчуються 19 квітня.

Відтак, САП має 5 днів, щоб або звернутися з обвинувальним актом до суду, або закрити кримінальне провадження, або ж звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Довідка. 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у розкраданні коштів колишньому керівнику НАК “Нафтогаз України”.

Як раніше повідомляли #Букви, суддя Вищого антикорупційного суду України визнав підозру щодо незаконного нарахування премії необґрунтованою.

Натомість 1 березня встановлено, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.

1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала колишньому голові НАК “Нафтогаз” Андрію Коболєву запобіжний захід у вигляді застави у 229 млн грн.

14 березня до застави в 229 млн грн і раніше призначених обов’язків додали новий – носити електронний браслет.

Теги: Андрій Коболєв, ВАКС, досудове розслідування, ексголова, екскерівник, Нафтогаз, розкрадання коштів, САП, НАБУ

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