ВАКС відмовився продовжувати розслідування справи Коболєва: через 5 днів її можуть закрити

Про це інформує пресслужба ВАКС.
Зазначено, що таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.
“У задоволенні клопотання детектива НАБУ про продовження строку досудового розслідування – відмовлено”, – повідомив він.
Наголошено, що ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню. Строки досудового слідства у справі закінчуються 19 квітня.
Відтак, САП має 5 днів, щоб або звернутися з обвинувальним актом до суду, або закрити кримінальне провадження, або ж звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Довідка. 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у розкраданні коштів колишньому керівнику НАК “Нафтогаз України”.
Як раніше повідомляли #Букви, суддя Вищого антикорупційного суду України визнав підозру щодо незаконного нарахування премії необґрунтованою.
Натомість 1 березня встановлено, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.
1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала колишньому голові НАК “Нафтогаз” Андрію Коболєву запобіжний захід у вигляді застави у 229 млн грн.
14 березня до застави в 229 млн грн і раніше призначених обов’язків додали новий – носити електронний браслет.
- Станом на сьогодні суддя ВАКС не ухвалила рішення про зміну запобіжного заходу ексголові правління “Нафтогазу” Андрію Коболєву та продовжить розгляд в понеділок, 13 березня 2023 року.
- Колишній керівник НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв прокоментував оголошення йому підозри щодо розкрадання понад 229 млн гривень.
- Прокуратура просить застосувати до ексглави НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 365 мільйонів гривень.