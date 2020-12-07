Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.
У понеділок, 7 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу адвоката колишнього першого віцепрем’єр-міністр України та скасувала постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної від 29 квітня про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
“Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає”, — зазначили у ВАКС.
Йдеться про першого віце-прем’єр-міністра в уряді Миколи Азарова — Сергія Арбузова. Йому інкримінують привласнення, розтрату майна в особливо великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ). Йдеться про можливе незаконне фінансування в 2012-2013 роках створення телекомунікаційної мережі спецпризначення за кошти держбюджету України на суму 220 млн гривень.
- У 2014 він був оголошений в розшук, проте вже в травні 2017 року адвокат Арбузова Сергій Ковальов заявив, що Інтерпол зняв ексчиновника з міжнародного розшуку. При цьому Генеральна прокуратура України (ГПУ) висунула йому нові звинувачення, а суд дозволив відомству провести спецрозслідування щодо Арбузова.
- У липні 2019 року Арбузов був виключений з списку санкцій Євросоюзу разом з експрезидентом України Віктором Януковича.