Вищий антикорупційний суд скасував постанову про зупинення досудового розслідування у справі колишнього першого віцепрем'єр-міністра України.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

У понеділок, 7 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу адвоката колишнього першого віцепрем’єр-міністр України та скасувала постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної від 29 квітня про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

“Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає”, — зазначили у ВАКС.

Йдеться про першого віце-прем’єр-міністра в уряді Миколи Азарова — Сергія Арбузова. Йому інкримінують привласнення, розтрату майна в особливо великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ). Йдеться про можливе незаконне фінансування в 2012-2013 роках створення телекомунікаційної мережі спецпризначення за кошти держбюджету України на суму 220 млн гривень.