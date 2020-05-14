ВАКС відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт

Вищий антикорупційний суд відправив підозрюваного у заволодінні майном Національної гвардії, ексдепутата та колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

“Сьогодні, 14 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід колишньому президенту державної будівельної корпорації з застави на цілодобовий домашній арешт”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на підозрюваного також покладено процесуальні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Під домашнім арештом Микитась буде знаходитися до 14 липня 2020 року.