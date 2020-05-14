Covid-19 Україна

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ВАКС відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт

Вищий антикорупційний суд відправив підозрюваного у заволодінні майном Національної гвардії, ексдепутата та колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася під цілодобовий домашній арешт.

Четвер, 14 травня 2020, 14:06

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

“Сьогодні, 14 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід колишньому президенту державної будівельної корпорації з застави на цілодобовий домашній арешт”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на підозрюваного також покладено процесуальні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Під домашнім арештом Микитась буде знаходитися до 14 липня 2020 року.

Нагадаємо, Микитасю — колишньому нардепу (група “Воля народу”) та експрезиденту Української державної будівельної корпорації “Укрбуд” — інкримінується організація укладення договорів між підконтрольними йому особами — керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України з обміну нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у  житловому кварталі, розтвашованому  на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі  згідно з експертними висновками  завдано збитків на суму 81,6 млн гривень.

 

Теги: ВАКС, Нацгвардія України, суд

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