ВАКС відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт

Про це повідомила пресслужба ВАКС.
“Сьогодні, 14 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід колишньому президенту державної будівельної корпорації з застави на цілодобовий домашній арешт”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на підозрюваного також покладено процесуальні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.
Під домашнім арештом Микитась буде знаходитися до 14 липня 2020 року.
Нагадаємо, Микитасю — колишньому нардепу (група “Воля народу”) та експрезиденту Української державної будівельної корпорації “Укрбуд” — інкримінується організація укладення договорів між підконтрольними йому особами — керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України з обміну нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, розтвашованому на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі згідно з експертними висновками завдано збитків на суму 81,6 млн гривень.
- 2 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили йому про підозру. Вищий антикорупційний суд заарештував його та призначив заставу в розмірі 5,5 млн грн. 8 жовтня його випустили з СІЗО після внесення зазначеної суми.
- Пізніше САП подала апеляційну скаргу, за результатами розгляду якої Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України ухвалила рішення про арешт Микитася з альтернативою внесення 80 млн гривень застави. 25 жовтня за Микитася внесли заставу.