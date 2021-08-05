Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну , якого підозрюють в отриманні близько 1 млн грн неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідчий суддя ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 3 млн гривень та поклав низку процесуальних обов‘язків.

За версією слідства на початку 2021 року Товмасян у змові зі своїм заступником вимагав та отримав у 1,05 млн грн хабаря за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.

Впродовж першого півріччя посадовці отримали зазначену суму чотирма траншами, зокрема за посередництва спільника адвоката.

4 серпня 2021 року прокурор САП за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора спільно з детективами НАБУ повідомили Товмасяну про підозру. Дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка обіймає особливо відповідальну посаду, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди).

Досудове розслідування триває.