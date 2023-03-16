Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook.

У четвер, 16 березня колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала народного депутата невинуватим у декларуванні неправдивої інформації.

Тому, як пишуть в повідомленні, нардепа виправдано у зв’язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Ймовірно, йдеться про Юрія Камельчука від фракції “Слуга народу”, якого раніше обвинувачували в недекларуванні квартири на Печерську в Києві вартістю понад 3,6 мільйона гривень.

Зазначається, що вирок можна оскаржити в апеляційному порядку впродовж 30 днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.