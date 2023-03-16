Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook.
У четвер, 16 березня колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала народного депутата невинуватим у декларуванні неправдивої інформації.
Тому, як пишуть в повідомленні, нардепа виправдано у зв’язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення.
Ймовірно, йдеться про Юрія Камельчука від фракції “Слуга народу”, якого раніше обвинувачували в недекларуванні квартири на Печерську в Києві вартістю понад 3,6 мільйона гривень.
Зазначається, що вирок можна оскаржити в апеляційному порядку впродовж 30 днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
- Глава Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич заявила, що отримала “пропозицію” від народного депутата Камельчука обрати конкретний запобіжний захід підозрюваному, після чого вона звернулася до Генпрокурора і до Вищої ради правосуддя.
- Народний депутат, член фракції партії “Слуга народу” Юрій Камельчук, який раніше заявляв, що коронавірус — вигадана хвороба, і що не довіряє жодній вакцині у світі, став спікером у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від України з питань COVID-19.
- У четвер, 10 червня, низка українських та провідні російські ЗМІ поширили інформацію про нібито “примусовий допит Петра Порошенка”, дозвіл на який видав столичний суд. Цю інформацію поширив нардеп від “Слуги народу” Юрій Камельчук.