Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ обрав запобіжні заходи голові однієї з обласних держадміністрацій та посадовцю ОДА, які підозрюються в отриманні неправомірної вигоди”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання прокурора та детективів та застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави для Балоня у розмірі 10 млн гривень, для його пособника – 5 млн гривень.

Зазначимо, що 25 червня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації та чиновника ОДА за підозрою в отриманні хабаря в розмірі 1,8 млн гривень.