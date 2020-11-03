Про це повідомила пресслужба суду.

Обвинуваченим у цій справі був колишній голова Запорізької обласної державної адміністрації.

Зазначається, що справу було закрито з огляду на те, що кількома днями раніше, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України.

У ВАКС додали, що на момент ухвалення КСУ вказаного рішення у суду перебувало 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 Кримінального Кодексу України. Усього ж у Вищому антикорсуді наразі розглядається 178 кримінальних проваджень.

Як повідомлялося раніше, через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду.

Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується скасувати попереднє рішення КСУ і звільнити всіх суддів, “має ознаки конституційного перевороту”.

31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.