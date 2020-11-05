Про це повідомляють #Букви.
У четвер, 5 листопада, ВАКС розглянув клопотання щодо закриття кримінального провадження проти Труханова у зв’язку з рішенням Конституційного суду від 27 жовтня скасувати кримінальну відповідальність за статтею ст. 366-1 ККУ (декларування неправдивої інформації).
“Клопотання захисника задовольнити частково. Закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Геннадія Труханова у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 ККУ”, – оголосив суддя.
Нагадаємо, за версією слідства, міський голова не вказав у декларації майно та доходи, що належали його дружині. Зокрема, квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо. Загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 млн гривень.
14 квітня 2020 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив Геннадію Труханову про підозру за ст. 366-1 КК України.
- 3 листопада Колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила першу справу, пов’язану із недостовірним декларуванням.
- Загалом, за даними Національного антикорупційного бюро, через рішення Конституційного суду, яким скасовано кримінальну відповідальність за неправдиве декларування та обмежено повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції, буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.
- Раніше #Букви пояснювали на прикладі нардепа від “Слуги народу” Олександра Дубінського, який вплив матиме рішення конституційного суду.