Вищий антикорупційний суд закрив справу щодо мера Одеси Геннадія Труханова, яка стосувалася неправдивої інформації в його декларації за 2017 рік.

Про це повідомляють #Букви.

У четвер, 5 листопада, ВАКС розглянув клопотання щодо закриття кримінального провадження проти Труханова у зв’язку з рішенням Конституційного суду від 27 жовтня скасувати кримінальну відповідальність за статтею ст. 366-1 ККУ (декларування неправдивої інформації).

“Клопотання захисника задовольнити частково. Закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Геннадія Труханова у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 ККУ”, – оголосив суддя.

Нагадаємо, за версією слідства, міський голова не вказав у декларації майно та доходи, що належали його дружині. Зокрема, квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо. Загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 млн гривень.