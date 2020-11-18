Про це стало відомо на судовому засіданні 18 листопада.

Зазначається, що суд закрив кримінальне провадження проти Труханова, в якому його звинувачують у неправдивому декларуванні у 2015 та 2016 роках на суму понад 33 млн грн та 18 млн грн відповідно. Рішення головуючий суддя аргументував тим, що Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за це правопорушення.

“Закрити кримінальне провадження про обвинувачення Труханова за ст. 366-1 ККУ. Скасувати арешт, накладений суддею Солом’янського райсуду Києва від 17.11.2017 на мобільний телефон”, – заявив головуючий суддя.

Рішення про закриття справи було ухвалено за ініціативою захисника Труханова. Прокурор не заперечував проти закриття провадження.

Нагадаємо, що 5 листопада Вищий антикорупційний суд закрив справу щодо мера Одеси Геннадія Труханова, яка стосувалася неправдивої інформації в його декларації за 2017 рік. За версією слідства, міський голова не вказав у декларації майно та доходи, що належали його дружині. Зокрема, квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо. Загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 млн гривень.